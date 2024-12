Hoppá! Még egyszer beszólt a zsűrinek Tóth Gabi, majd sejtelmes bejelentést tett

Mint azt megírtuk, ezúttal a sok izgalom közepette Tóth Gabi és Papp Máté Bence számára ért véget a Dancing with the Stars versenye. Az énekesnő most beszámolt arról, miként élte meg a kiesést. Arra is utalt, hogy a jövő izgalmas eseményeket tartogat még...

Mint azt Instagram-oldalán bevallotta, csodálatos volt számára ez a tánccal teli időszak. Minden hét megerősítette abban, hogy feladni soha nem szabad, és egy olyan ember van mellette, akit talán kislányként álmodott meg, hogy majd egyszer így lesz szeretve, támogatva és értékelve!

Nagyon büszke vagyok Mátéra, sok ember tanulhatna tőle, ahogy én is teszem ezt azóta, amióta az életem része! Ekkora ellenszélben is idáig eljuthattunk, amit Máté nélkül nem tudtam volna megcsinálni! Boldog vagyok és szeretve érzem magam! Köszönjük mindenkinek a támogatást!

- fejtette ki a celeb, akinek nem először gyűlt meg a baja a zsűrivel. Hozzátette, mindenki megérdemelten jutott tovább és picit sem szomorúak, ennek így kellett lennie! Sorait egy sejtelmes megjegyzéssel zárta: