Párja durván kihasználta anyagilag a Házasság első látásra szereplőjét

Sok csalódáson van túl Kovács Renáta, a TV2 Házasság első látásra című párkereső realityjének szereplője. Az utolsó kapcsolatában ráadásul nem csupán lelkileg, hanem anyagilag is kihasználták.

A Házasság első látásra szereplője, Kovács Renáta nem járt szerencsével az előző kapcsolatában Fotó: TV2

A Házasság első látásra Renátáját több csalódás is érte már

– Tavaly nyertem egy autót a Szerencsekerék című műsorban, amit eladtam, ennek az összegét pedig teljes egészében az exemmel éltem fel. Én tartottam el őt, kettőnknek vettem belőle egy másik autót, amit közösen használtunk, illetve a közös nyaralást is én álltam. Ezenfelül a mindennapi megélhetését is fedeztem, ráadásul volt egy gyermeke, és amikor ő nálunk tartózkodott, a programozást és az ő teljes ellátását is nekem kellett fedeznem; volt, hogy a gyerektartást is. Ebből semmit sem kaptam vissza, ráadásul mindezt természetesnek vette az exem – kezdte a hot! magazinnak Renáta, a Házasság első látásra című műsorból. – Az utolsó két exem kísértetiesen hasonlít egymásra: mindkettőt Attilának hívták, mindkettőnek volt már gyereke előző kapcsolatból, és mindkét esetben a gyerek anyukája és az anyósjelölt lehetetlenítették el a kapcsolatunkat. Ráadásul mindketten megkérték a kezemet, a gyűrű pedig ugyanúgy két hét után került le az ujjamról.

Mit vár Renáta a Házasság első látásra műsortól?

Az első Attilával három évig tartott a kapcsolata, a másodikkal viszont csak egy évig. Reni úgy gondolja, hogy nem az exe hozzátartozóin múlt a szakítás.

– Szerintem, ha egy kapcsolatban nincsen rés, akkor mondhat bárki bármit, a pár összetart. Viszont ha homokszem kerül a gépezetbe, akkor az a kapcsolat előbb-utóbb úgyis elromlik – vélekedett. – Egyébként egyik gyerekkel sem volt problémám, sőt az egyikkel a mai napig néha beszélgetünk egymással, mivel tizenöt éves. Viszont gyermektelen nőként nehéz azzal szembesülni, hogy a páromat nem én tettem apává… Ez egy lemondás. Emellett azt sem könnyű elfogadni ilyen helyzetben, hogy amíg nekem a párom az első, neki nem én vagyok az, hanem a gyereke. Persze ez teljesen természetes, és egyik kapcsolatomban sem akartam háttérbe szorítani egyik gyereket sem, viszont most már úgy érzem, hogy nekem ez a fajta felállás már nem való többé, szeretnék végre az első lenni valakinek az életében! Olyan kapcsolatot szeretnék, ahol közösen indulunk el ezen a szülővé válási úton, és mindent együtt élünk meg ezzel kapcsolatban!