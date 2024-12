A Házasság első látásra nézői már jól ismerik Oláh Orsi Rusty nevű kutyusát, viszont most arról is lehull a lepel, hogy milyen kutyát fogadott örökbe a skót juhász mellé.

A Házasság első látásra szereplője, Orsi mindig is imádta a kutyákat - Fotó: archív / hot magazin

– Azt láttam Rustyn, hogy nagyon igényelne egy társat, akivel játszhat. Ezért fogadtam örökbe nemrég Dingót, aki még csak két hónapos. Emellett nekem is jobb az élet két kutyával. Rustynak galamblelke van. Nem lehet hangosan beszélni vele, mert nagyon rosszul érinti. Veszekedni sem lehet mellette, mert azonnal közbeszól, hogy legyünk csendben. Nem ugat, hanem inkább dünnyögő hangja van – mondta a a hot! magazinnak.

Rusty most két és fél éves, de nem ő Orsi első kutyusa.

–Előtte volt egy mopszom, aki sajnos kétéves korában váratlanul elhunyt. Ezt nagyon nehezen dolgoztam fel, három hónapot vártam a kutyavásárlással. Majd kitaláltam, hogy skót juhászt szeretnék. Reggel hatkor kinéztem egy tenyésztőt, délután pedig már meg is volt Rusty.

Dingo nemrég érkezett a családba - Fotó: archív / hot magazin

A Házasság első látásra szereplője a kutyáihoz igazítja az életét

Rusty rettentően okos és gyorsan tanul. Ha valami rosszat tesz, legfeljebb kétszer kell rászolni.

– Dingóval is nagyon türelmes, nézi, ahogyan futkorászik a kicsi, de azt nem szereti, ha a szőrét húzza – nevetett Orsi.

Folyton rá akar feküdni, birtokolni akarja, még nekem sem mindig engedi, hogy simogassam. Sétáltatás közben is folyton védelmezi.

– Nekem a kutyák olyanok, mintha a gyerekeim lennének: hozzájuk igazítom az életemet. Két hónapig kerestem például olyan lakást, ami Rusty igényeinek is megfelel. Fontos volt, hogy legyen klíma, mert a nagy szőre miatt nem bírja a meleget, emellett a lift is szempont volt, mivel fél a lépcsőn. Én is akkor vagyok nyugodt, ha a kedvére teszek, még ha ezek miatt drágább albérletet kellett is keresnem.

Sokat kirándulnak együtt - Fotó: archív / hot magazin