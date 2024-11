Gelencsér Timi magyar szépségkirálynő, modell, sportoló, televíziós személyiség, műsorvezető. A 2016-os Miss World Hungary győztese. A televízió nézői láthatták már őt a Ninja Warriorban, majd az Exatlon Hungaryben és a Dancing with the Starsban is.

Gelencsér Timi

Nemrég pedig az a megtiszteltetés érte a mindig mosolygós Gelencsér Timit, hogy felkérték a Glamour címlapfotózására. Ennek apropóján egy interjút is adott, amiben arról áradozott, milyen fontos eleme a sport az életének.

- Nehéz kérdés, mert mostanában annyira hektikus az életem, hogy örülök, hogy ha a megszokott edzéseimre eljutok, és elmegyek futni. Igazából a helyszín az, ami legutóbb változott, eddig mindig a Hűvösvölgyben futottam a természetben, most már a Margitszigetre járok ki. Sok sporttársammal egymást motiváljuk közvetetten is; amikor látod a másikat, hogy milyen jól fut, az neked is erőt ad. Legutóbb talán a puppyjógát próbáltam ki, ahol örökbefogadható kölyökkutyákkal lehet jógázni, és a kutyarésze talán még jobban tetszett, mint maga a jóga. Szeretek pörögni, magas pulzusszámon edzeni, a jóga viszont nagyon jó a belső izmok, a tartóizmok erősítésére. Az pedig, hogy mindezt kutyával lehet csinálni, külön jó, hiszen futni is kutyával szoktam – árulta el Gelencsér Timi, majd hozzátette: - Plusz megtervezem azt is, hova tudom magammal vinni a kutyát, az egész logisztika kérdése, de én nagyon szeretem ezt az időmenedzsmentet. Ráadásul akkor érzem jól magam, ha sportolok. Ha nem sportolok, akkor azt érzem, valami nem oké, nem tudom, mi a bajom, miért rossz a hangulatom, holott kizárólag annyi a probléma, hogy nem edzettem, nem szabadult fel endorfin, és ez nagyon kihat a hangulatomra is.

Gelencsér Timi élete a testedzés

- A sport mindenre jó! Ha boldog vagyok, futni megyek, ha szomorú vagyok, futni megyek, ha ideges vagyok, akkor is futni megyek. Ha boldog vagyok, akkor az örömfutás. Ha szomorú vagyok, akkor mindenképpen jobb kedvre derít, ha pedig ideges vagyok, akkor megnyugtat. Mindenkinek azt javaslom, hogy próbálják ki – ha nehezebb időszakuk is van –, hogy elmennek sportolni, mert sokkal jobb lesz a testének, lelkének, mindennek – buzdított a Glamour hasábjain mindenkit a testmozgásra Gelencsér Timi, aki közösségi oldalán fellebbentette a kulisszákat és bemutatta, hogyan élte meg a fotózás napját.