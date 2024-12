Sokat képzel magáról? Gáspár Virágot kirúgták a munkahelyéről, Győző kiakadt

Gáspár Virág, Gáspár Győző és Bea lányaként időnként feltűnik a Gáspárék című új sorozatban. Most pedig az is kiderült róla, hogy ugyan korábban dolgozott, de kirúgták a munkahelyéről, így ismét állást keres. Az édesapja talált is neki egy helyet a temetkezési vállalkozásában, de ez persze nem igazán esik egybe a fiatal lány érdeklődési körével, így mint általában, ebből is csak bonyodalom születik.

Gáspár Virág szívesebben bulizna és élvezné az életet, minthogy a munkával törődjön / Fotó: TV2

Győzike lánya nem aggódott túlzottan az elbocsátás miatt, inkább bulizott egyet a nógrádi házukban, amit a szülei szeretnének eladni. Ekkor ki is derült, hogy munkanélküliségét az édesapja nem nézi jó szemmel, így azonnal talált is neki munkát.

Azt hittem, hogy valaki betört a házunkba és akkor megláttam Virágot, hogy magánbulit rendezett. Úgy felment a cukrom, hogy azt hittem a Mennybe megyek

– mondta hitetlenkedve Győzi a helyszínre érve. A lány végül bevallotta, hogy igazából be sem ment, mert már előző nap elküldték a munkahelyéről, ugyanis nem fért bele a cégnek, hogy egy alkalmazottjuk a próbaidő alatt ennyit utazik. Ezután pedig úgy döntött, inkább bulit rendez, sőt haza is költözött a családi házba.

Gáspár Virág a magyar Kylie Jennernek képzeli magát

A fiatal lány nem szeretne elköltözni az ikonikus házból, még azt is kitalálja, hogy új vállalkozásként inkább múzeumot csinál egykori otthonukból. Persze ez sem tetszik a szülőknek, ezért a családapa saját tervet eszel ki és munkát ad neki a koporsószalonban.

Ha nem a lányom lenne, hanem egy vadidegen, már rég kirúgtam volna, mert így nem szabad viselkedni, ahogy Virág viselkedik. Ő a magyar Kylie Jennernek képzeli magát, de hát ezt én hitettem el vele, én neveltem így, úgyhogy itt a nevelésem eredménye

– vallja be Győző, miközben a lányát próbálja betanítani.

Gáspár Győző úgy érzi, elrontotta a lányai nevelését, ami miatt Virág most a Gáspár klán helyett a Kardashian-Jenner család legfiatalabb tagjának képzeli magát / Fotó: TV2

Nyilván ezt a helyzetet a bulizni vágyó fiatal egyáltalán nem élvezi, ezért úgy dönt, inkább ott is hagyja az egészet. Ebből persze újabb bonyodalom kerekedik.

