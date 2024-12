Dudás Miki párja kitálalt: „Külön vagyunk, de mégis együtt”

Szigligeti Ivett és Dudás Miki szakításától már többször is hangos volt a sajtó, melyeket rendre békülés követte. A pár idén májusban ismét bejelentette, hogy elválnak útjaik és most ezt annyira komolyan gondolták, hogy az anyuka el is költözött a közös otthonukból a gyerekekkel. De Miki édesapjának tragikus esete után azonban úgy tűnt, hogy ismét szent a béke. Ivett most elárulta, mi az igazság.

Dudás Miki Szigligeti Ivettel továbbra is összetartó családként éli a mindennapokat Fotó: RTL/hot magazin

A sztáranyuka elárulta, hogy történjék bármi, az életének örökre fontos része marad Miki, és persze nem csak a gyerekek miatt.

– Nem tudom elképzelni, hogy lesz-e valaha olyan, hogy nem leszünk egymás életének a részei. Nekünk nagyon intenzív volt a szerelmünk és mindketten egymás legnagyobb szerelmei vagyunk. Ő is mindig azt mondja, biztos, hogy nem lesz már ennyire szerelmes még egyszer, mert ezt csak egymásból tudjuk kiváltani – mesélte mosolyogva, de úgy tűnik, a hatalmas szerelem is kevés tud lenni egy jól működő párkapcsolathoz. Viszont a híresztelésekkel ellentétben Szigligeti Ivett Dudás Mikivel közösen hozta meg a döntést a jövőjükről.

Arra a döntésre jutottunk, hogy jobb, ha most egy picit elválunk. Külön vagyunk, de mégis együtt. Családként abszolút együtt vagyunk, de nem mint párkapcsolat

– mondta el végre.

Dudás Miki gyerekeit nem viselte meg a szülők szakítása Fotó: Instagram

Dudás Miki családja nem borult fel a szakítás miatt

A kétgyermekes édesanya azt is elárulta, hogy a kicsik hogyan fogadták a különválás hírét, és hogyan is zajlanak most a mindennapok.

– Nagyon jól lekommunikáljuk szerintem ezt a gyerekek felé is, hogy anya és apa most külön vannak, de ott lehetnek, ahol szeretnének, sőt, ha akarják együtt is lehetünk. Tulajdonképpen csak a hely a kérdés, de alapvetően emiatt szerintem nem borult meg egyikőjüknek sem a lelki világa, mert folyamatosan jelen van az életükben az apukájuk – mesélte.