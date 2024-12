Instagram-oldalán tett közzé egy elképesztően dögös képgalériát Palvin Barbi. A szexi modell tűzvörös testhezálló, flitteres ruhában sajdította meg a szíveket.

A modell tudja, miként vonja magára a figyelmet/ Fotó: Northfoto

A bejegyzés szerint a modellt Budapesten fotózták, vélhetően nagy öröm volt számára is, hogy hazalátogathatott. A megjelenése pedig, mint mindig, most is kifogástalan, ezt a követői sem hagyták szó nélkül!

Díva

- jegyezte meg egy kommentelő.

Magyarország királynője

- bókolt egy másik hozzászóló. Bár Barbit most is egyedi, ugyanakkor dögös szerelésben láthattuk, a haját ezúttal "szokásos módon" viselte. Mint itt megmutattuk, nemrégiben fekete, rövid hajjal állt kamera elé.