Kiborult a Dancing with the Stars sztárja: „Megfogadtam, hogy nem fogok sírdogálni”

A TV2 nagy sikerű táncos show műsorának ötödik évadának hatodik, Páratlan párosok tematikájú adásához értünk november 30-án. A Dancing with the Starsban még versenyben lévő öt híresség első produkciójában megszokott párjával lép parkettre, második koreográfiájukhoz pedig az egyik rivális páros profi táncosa csatlakozik harmadikként.

A Dancing with the Stars párosa megkapta az idei évad első 40 pontját (Fotó: Tv2)

Kibukott magára a Dancing with the Stars esélyese

Majd felrobbant a múlt héten Törőcsik Franciska és Baranya Dávid ha-cha-cha produkciója után a stúdió, annyira fantasztikus volt. A Dancing with the Stars idei évadában meg is kapták az első maximális pontot. Meglepő módon azonban a párosból nem robbant ki az öröm.

– Az történt, hogy én belül így meghatódtam, még egy kicsit be is könnyeztem, még el is kezdtem magam szégyellni, hogy ennyit erről, megfogadtam, hogy nem fogok sírdogálni – mesélte a TV2 kamerája előtt Törőcsik Franciska.

Majd visszanéztem a felvételt, és azt láttam, hogy ott áll két szomorú ember, főleg én! Nagyon tanulságos volt! Mert színésznőként azt gondoltam, hogy a magánéletemben is képes vagyok annak megfelelően viselkedni, mint amit belül érzek. De itt élő adásban kiderült, hogy sajnos nem! Úgyhogy legközelebb megpróbálom úgy megélni az érzéseimet, hogy másoknak is úgy tűnjön, hogy úgy érzek, ahogy belül is érzek. Ettől függetlenül nagyon meghatódtam, még ha nem is így látszódott, de így volt! Úgy éreztem kezd beérni a közös munkánk gyümölcse.

A Hogyan tudnék élni nélküled? című film sztárja azt is elárulta, hogy a hamarosan bemutatásra kerülő filmben is mindketten szerepelnek. Így nagyon várják már a közelgő premiert. De addig még nagyon sok dolguk van, hiszen egyre kiélezettebb a verseny a táncos show műsorban. S bár a többi párossal ellenfelek, de mindenkivel szimpatizálnak. Törőcsik Franciska azért azt elárulta, kik kerültek legközelebb hozzájuk:

- WhisperTonékkal a múlt heti párbaj miatt jó sok időt töltöttünk együtt, nagyon megszerettük őket, nagyon jó hangulatok és nagyon jó vibe-ok voltak a próbán, szerintem ez a táncunkon is látszott, hogy élvezzük egymás társaságát.