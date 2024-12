Édesapjáról vallott Curtis: "Nem tudom elengedni őt"

Édesapja elvesztéséről írt dalt Curtis „Fehér rózsa” címmel. A rapper mindig is a legnagyobb szeretettel emlékezett vissza apukájára, akinek halála hatalmas sebet ejtett a szívén.

A Curtis dalok közül a Fehér rózsa egyik legérzelmesebb (Fotó: Facebook)

– Többször is inspirálódtam már édesapám hiányából, de szerintem a mostani lett a legérzelmesebb munkám.

Valahogy úgy érzem, nem tudom elengedni őt, de így, hogy már részben sikerült feldolgozni, nem is szeretném elengedni apukámat.

Erre egyébként nagyon jó terápia a szövegírás. Ha igazán szerettél valakit és közel áll hozzád, akkor azzal a ténnyel, hogy ő már nincs, csak együtt tudsz élni, elfogadni sosem. Édesapám több évig betegeskedett, leukémiás volt és hiába tudtuk, hogy mi lesz a vége, mégis hidegzuhanyként ért az elvesztése. Tizennégy éves voltam, ezért is érintett meg ennyire, mert abban a korban voltam, amikor szerintem a legnagyobb szüksége van egy kisfiúnak az édesapjára – mondta.

Curtis édesapja hatalmas támasza volt fiának

Nincs különösebb apropója Curtis új dalának időzítéséhez, mégis úgy érzi, a lehető legjobbkor jön ki szerzeményével, hiszen az ünnepi időszak alatt az embereknél sokkal jobban előtérbe kerülnek az olyan érzelmek, mint a szeretet vagy a hiány.

– Ebben az időszakban többet gondolunk a szeretteinkre, nem csak az élőkre, hanem akik már sajnos nem lehetnek köztünk. A „Fehér rózsa” is azért íródott most.

Ráadásul ez a szám az új, jövőre várható EP-men jelenik majd meg, ez most az első beharangozója.

Az a terv, hogy nem egyben jelennek meg a felvételek, hanem havonta érkezik egy videóklip és a végén összeáll egy kiadvánnyá. Összesen öt dal lesz az új EP-n, de ennél jóval több, közel tripla annyi dal van már kész állapotban. Szóval az EP is egyfajta ízelítő, mert van bőven anyag a tarsolyomban – árulta el a rapper.

Eddig nem volt jellemző a fogadalomtétel az előadóra, azonban az idei évben hatalmasat fordult vele a világ, és mintha kicserélték volna.

Rengetegen dolgoztak a rapper új klipjén (Fotó: Facebook)

– Nincsenek fogadalmaim, mert általában nem tartom be őket, egy kivétellel. 2024-ben megfogadtam, hogy rendbe teszem az életemet, egészségesen fogok élni és ez a történet el is kezdődött augusztusban. Mára elmondhatom, hogy nagyon jól érzem magam, és jól is nézek ki! Kicsit későn érő típus vagyok, de örülök, hogy belekezdtem. Azóta heti hat edzésem van személyi edzővel, mellette étrendet követek, nem iszom alkoholt, szóval tényleg száznyolcvan fokot fordult az életem.

Sokkal korábban, 5-6 óra környékén kelek, megyek edzeni, utána elviszem Doncsit az óvodába.

Muszáj felkészülnöm lelkileg és testileg is, hiszen májustól indul a fesztiválszezon, és Demkó Matyival, a zenekarom vezetőjével már a jövő évi műsoron dolgozunk – tette hozzá Curtis.