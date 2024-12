Ezt tuti nem tudtad a magyarok kedvenc énekeséről

Nehéz elhinni, de idén már a 65. születésnapját ünnepelte Bryan Adams, akinek a zenén kívül van egy másik karrierje is. És nem mellesleg imádja Magyarországot és a magyarokat.

Bryan Adams nemcsak a gitárhoz és az énekléshez ért nagyon (Fotó: dpa/picture-alliance)

Érdekességek Bryan Adamsről

Bécsben is járt iskolába, egy ideig mosogatásból élt, 52 évesen lett apa, és speciális kapcsolat fűzi a filmekhez. Cikkünkben összegyűjtöttünk egy csokornyi érdekességet a 65 éves rocksztár Bryan Adamsről.

Úgy kanadai, hogy angol

A világ az egyik leghíresebb kanadai sztárként ismeri őt, de 1959. november 5-én egy angol házaspár gyermekeként született meg a kanadai Kingston városában. A szülei néhány évvel korábban vándoroltak ki Angliából a tengerentúlra, és noha Bryan Adams elsősorban kanadainak vallja magát, de a fő lakhelye neki is London lett.

Bécsben is járt iskolába

Az édesapja katonából lett az ENSZ tisztségviselője, majd a kanadai külügyminisztérium diplomatája. Utóbbi minőségében távoli helyeken is volt kiküldetésben, amikre a családja is legtöbbször vele tartott. Így Bryan Adams az iskolás éveit többek között bécsi, lisszaboni és izraeli sulikban töltötte.

Mosogatásból élt

Már kamaszként otthagyta az iskolát, hogy inkább a zenéléssel foglalkozzon, de nem csak ezzel akasztotta ki a szüleit: az egyetemi tanulmányaira félretett pénzt egy drága zongorára költötte el. El is költözött otthonról, és miközben a vancouveri zenei életben próbált érvényesülni, állateledelt árult és étteremben mosogatott, hogy teljen neki lakbérre.

Felgyorsították a hangját az első lemezfelvételén

Már 15 évesen bandát alapított, és idővel elkezdett pénzt keresni más zenészek háttérénekesként is. 17 évesen a Sweeney Todd nevű együttes vele pótolta a kieső frontemberüket, és stúdióban is felvettek dalokat. Ezeken Adams énekhangját utólag mesterségesen felgyorsították, hogy ne tűnjön olyan rekedtesnek – ami később pont az egyik védjegyévé lett.

Ha a szüleire hallgat, sosem lett volna zenész (Fotó: picture alliance / Fryderyk Gabowicz)

Rekordot tart Nagy-Britanniában

A karrierje legsikeresebb száma máig az 1991-es (Everything I Do) I Do It for You, ami a Robin Hood, a tolvajok fejedelme című film betétdalaként vált híressé. A dal négy hónapon át tanyázott a brit zenei toplista első helyén, amire se előtte, se azóta nem volt képes más produkció.