Megható: édesapja nyomdokaiba lép Berki Nati

Rengeteg kritika érte Berki Krisztiánt életében. Lehetett szeretni, vagy nem szeretni, de az biztos, hogy gyermekeit rajongással szerette. Elsőszülött kislánya a szülei szakítása után is mindig szívesen volt édesapjával, aki a sport szeretetére nevelte.

A váratlanul 41 éves korában elhunyt Berki Krisztián imádta kislányát. (Fotó: Ripost)

Berki Krisztián büszke lenne lányára

A 41 éves korában váratlanul elhunyt egykori focista számára fontos volt, hogy gyermekei majd ugyanúgy, mint ő, sportoljanak. Hiszen ő is azáltal került be először a köztudatba, hogy focista volt. Fénykorában a Dunaferr kapusaként még bajnokságot is ünnepelhetett csapattársaival 2000-ben.

Úgy látszik Hódi Pamelával közös lánya, a már 10 éves Nati az ő nyomdokaiba lép, egyre komolyabban veszi a kézilabdázást. S bár édesanyja egy ideje alig posztolt elsőszülött gyermekéről, de most a büszkesége felülírta elhatározását és boldogan mutatott videót Nati meccséről.

Ma délutánunk Natinak azon a helyen volt meccse, ahol én is nagyon sok időt töltöttem mikor kicsi voltam.

— Ebben a teremben voltak a tornaóráim, és a kézilabda edzéseim. Csodás érzés őt meccseken látni, az már csak extra, hogy átélhettem azt, hogy ezen a helyen is játszott. Egyre ügyesebb, de még sokat kell fejlődnie!

— írta posztjában Hódi Pamela, a rajongói persze elolvadtak, sokan kommenteltek posztja alá:

De ügyes! Apukája büszke lenne rá!

„Gratula neki! Apukája biztosan büszke lenne rá. Emlékszem, amikor a férjem találkozott vele az uszodában és szóba elegyedtek, csak Natiról tudott mesélni.. imádta őt!”