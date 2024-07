Ismert énekes oldalán tűnt fel Radics Gigi: „Van egy múltunk”

Radics Gigi tavaly a Dancing wih the Stars-ban megmutatta, hogy a táncban is otthon van, sőt, van egy igencsak merész, dögös oldala is. A showműsor után visszatért a „kaptafához”, nemrég jelent meg új dala, a klip azonban elég fülledt lett: ismert énekessel kerül intim közelségbe.

Radics Gigi nemrég a Dancing with the Starsban mutatta meg dögös oldalát, most fülledt klippel jelentkezett, nem is akárki oldalán (Fotó: Nánási Pál)

Radics Gigi: „Próbáltuk komolyan venni, hogy mi szerelmes pár vagyunk"

Nemrég debütált Radics Gigi Emlék című dala, amit a Sztárban sztár leszek! felfedezettjével, Bari Lacival ad elő. Ismeretségük tíz évvel ezelőttre datálódik, Laci akkor mindössze 12 éves volt, de Gigit már akkor is lenyűgözte a hangi adottsága.

– Kellett ez az idő ahhoz, hogy összeérjenek az útjaink. Hogy megszülessen ez a duett. Ő is felnőtt férfi lett – fogalmazott Gigi mosolyogva az M2 Petőfi TV műsorában.

– Szerettünk volna olyan témát feldolgozni, amivel mások is tudnak azonosulni. Ez a plátói szerelem. Laci életében is volt ilyen, ha jól tudom… – viccelődött az énekesnő, aki nem lőtt mellé, ugyanis Bari Laci szerezte a dalt és a szöveget is ő írta, így személyes tapasztalatok inspirálták.

– Nagyon jó volt a munkafolyamat, rengeteget röhögtünk, de hát mi mindig ezt csináljuk… – fogalmazott az énekes arra utalva, hogy a klip igencsak fülledt, erotikus hangulatú.

Lehetett volna vadabb is…

– De hát nekünk van egy múltunk! Lacit pici gyerekkora óta ismerem, úgyhogy valahogy ezt a gondolatot el is kellett engedni a forgatás alatt. Nem volt egyszerű… Próbáltuk komolyan venni, hogy mi szerelmes pár vagyunk, hát ott volt nevetés – ismerte el a csinos énekesnő, aki ugyan félti a magánéletét, de amennyire tudni lehet, jelenleg szabad a szíve…