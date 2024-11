Lefotózták! Titkos esküvőre készül a TV2 sztárpárja?

Zsigmond Angi és Mészáros Bende nagy közönségkedvenc volt az Ázsia Expresszben, már csak azért is, mert a fiatalok ekkor mutatkoztak be a televíziónézőknek először. Bár a győzelem nem sikerült számukra, nagy kalandnak élték meg a forgatást, hiszen nem csak debütáltak a tévében, de a kapcsolatukat is megerősítették. Igaz, már az utazás előtt is megvolt köztük az összhang, hiszen a megismerkedésük is igazán kalandosra sikeredett. Főként Angi idomai miatt...

Zsigmond Angi és Mészáros Bende esküvőre készül? (Fotó: Szabolcs László)

Zsigmond Angi és Mészáros Bende összeházasodnak?

Azonnal válaszolunk erre a kérdésre is, de először folytatnánk az előző gondolatmenetet Angi idomairól. Miért is fontos ez? Nos, azért mert a fiatalok Angi popsijának köszönhetően ismerkedtek meg. Bende épp kocsikázott, mikor egy fekete cicanadrágban megpillantotta a csinos szőkeséget, és ebből megszületett egy dal is, ami arról szól, - Bendét idézzük - hogy Angi feneke fini... De mesélje el ezt maga a Casanova.

Korábban ő belájkolta az egyik képemet...

– kezdte Bende.

– Szóval jelezte ugye, hogy tetszem neki, én meg elkezdtem írogatni, mert ilyen jó csaj még nem lájkolta be a képemet. Gondolom, más csávók is ugyanígy tettek, mert az én üzeneteimet nem vette észre, de aztán a sors közbeszólt. Épp kocsival voltam, mikor megpillantottam hátulról az ő idomait. Akkor még nem tudtam, hogy Angi az... Soha nem felejtem el, egy cicanadrágban volt, és oda is akartam szólni neki, mire megfordult. Akkor láttam, hogy ő az. Na, ebből a találkozóból született meg egy saját szerzeményem, egy dal, ami arról szól, hogy Angi feneke fini. Hát, most mit csináljak, ez volt a legelső impulzusom – nevetett a fiú, a találkozó pedig láthatóan nagyon jól sikerült, hiszen a fiatalok fülig szerelmesek. Olyannyira, hogy még az esküvő gondolata is felmerült. A rajongókban...

Történt ugyanis, hogy Angi a napokban megosztott egy fotót, ahol esküvői ruhapróbán vannak szerelmével. A képhez semmi mást nem írt, csak azt, hogy "valami készül", amiből a követők egyből arra gondoltak, hogy egy "titkos" lagziról lehet szó. Mondjuk a lánykérés még nem történt meg, legalábbis nem tudunk róla, így ha esetleg oltár elé állnának, sokakat meglepnének. De valószínűleg nem erről van szó, hanem inkább egy fotózásról...