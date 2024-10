„Angi feneke fini” – Furcsa módon ismerkedett meg az Ázsia Expressz sztárpárja

Zsigmond Angi és Mészáros Bende kapcsolatát nap mint nap követhetjük az Ázsia Expressz műsorában, és kijelenthetjük, hogy a fiatalok nagyon jól menetelnek. Ehhez persze kell az az egység is, ami köztük van, s bár mondanánk, hogy ez már az első pillanattól megvolt náluk, de nem tudjuk, mert Bende figyelmét valami más kötötte le... Bizony, a 28 éves fiú a személyes megismerkedésük alkalmával nem a közös egység építésén dolgozott, hanem egy dalon, ami Angi idomairól szól.

Fotó: TV2

Zsigmond Angi és Mészáros Bende furcsa módon ismerkedett meg

Mészáros Bende beleszeretett Zsigmond Angi fenekébe

Leszögeznénk már az elején, hogy nem hibáztatjuk Bendét, hiszen mindenki megcsodálhatta Angi idomait az Ázsia Expresszben, és valószínűleg férfiak ezrei értenek egyet a fiúval, mikor azt mondja: Angi feneke fini. Mert, hogy létezik egy ilyen dal, amit a lány popsija ihletett, és egyfajta szerelmi vallomás volt Bende részéről. Na, de ne rohanjunk ennyire előre, mert valójában minden csak egy lájkkal kezdődött.

Korábban ő belájkolta az egyik képemet...

– kezdte Bende, ám ebben Angi nem igazán értett egyet a fiúval. Végül azért beletörődött, hogy valóban nyomott egy lájkot Bendének, és innen indult a közös történetük.

– Szóval jelezte ugye, hogy tetszem neki, én meg elkezdtem írogatni, mert ilyen jó csaj még nem lájkolta be a képemet. Gondolom, más csávók is ugyanígy tettek, mert az én üzeneteimet nem vette észre, de aztán a sors közbeszólt. Épp kocsival voltam, mikor megpillantottam hátulról az ő idomait. Akkor még nem tudtam, hogy Angi az... Soha nem felejtem el, egy cicanadrágban volt, és oda is akartam szólni neki, mire megfordult. Akkor láttam, hogy ő az. Na, ebből a találkozóból született meg egy saját szerzeményem, egy dal, ami arról szól, hogy Angi feneke fini. Hát, most mit csináljak, ez volt a legelső impulzusom – mondta nevetve Bende, aki milyen jól tette, hogy megírta ezt a dalt, hiszen Angit azonnal levette a lábáról. Bár lehet, hogy a dal csak a hab volt a tortán...