Gyönyörű menyasszony volt: kiszivárgott egy fotó az Ázsia Expressz szerelmespárjáról

Zsigmond Angi és Mészáros Bende az Ázsia Expressz ötödik évadában mutatkozott be az országnak, és hamar közönségkedvencek lettek. Bár a páros kicsit sem fogta vissza magát a többiekkel szemben, a nézők imádták, hogy őszintén játszanak. Sajnos a döntőig nem jutottak el, viszont mint mondták: gazdagabbak lettek egy életre szóló élménnyel, és a kapcsolatukat is még jobban összekovácsolta a kontinenseket átívelő kaland. Sőt, olyannyira egy hullámhosszra kerültek a fiatalok, hogy nemrég egy esküvői ruhapróbán is jártak...

Zsigmond Angi és Mészáros Bende összeházasodott? (Fotó: Szabolcs László)

Zsigmond Angi és Mészáros Bende összeházasodott?

A kérdés abszolút jogos, hiszen a rajongók csak annyit láttak eddig, hogy a fiatalok nagy készülődésben voltak, és egy esküvői ruhapróbán is jártak. Természetesen sokan furcsállták ezt, hogy ennyire felgyorsultak az események a szerelemesek körül, hiszen még a lánykérésről is le vagyunk maradva, de jól tudjuk, hogy a mai világban bármi megtörténhet. És ezt a sztorit is tudjuk még fokozni!

A ruhapróba után pár nappal a nagy napról is került fel egy videó, méghozzá arról, ahogy Bende először pillantja meg menyasszonyi ruhában a szerelmét. A képsorok nagyon meghatóak, hiszen egyrészt Angi gyönyörű volt, másrészt pedig a vőlegény is elérzékenyült. Ám a rajongóknak most rossz hírt is kell közölnünk, ugyanis ez még csak a főpróba volt, egy fotózás keretein belül. Azaz az igazi nagy napra még várni kell egy kicsit, de Angiék szerelmét elnézve, hamarosan eljöhet ez a pillanat is...