Váratlan döntést hozott Palvin Barbi, azonnal pakolni kezdett

Palvin Barbi magyar divatmodell. 2006-ban, alig 13 évesen indult karrierje, ekkor fedezték fel, miközben Budapesten sétált. Még ebben az évben debütált a Spur Magazine-ban. Szépségével pedig azóta is mindennap elkápráztatja az embereket. Akárhol és akármilyen ruhában megjelenhet, hiszen világszinten nem sokan rendelkeznek azzal a ragyogó szépséggel, aminek Barbarra a birtokában van.

Fotó: AFP / AFP

Nemrég mint kiderült Palvin Barbi is a Halloween egyik nagy rajongója. Férjével, Dylan Sprouse-szal meg is jelentek egy partin, ahol egymáshoz passzoló jelmezt választottak: az operaház fantomja és szerelme bőrebe bújtak. Igaz már jó néhány nappal elmúlt a Halloween és a legtöbben valószínűleg már el is tették a dekorációs elemeket, de Barbi máshogy döntött. Ahelyett, hogy elrakta volna az ijesztő díszeket még egyszer utoljára idén megtartott egy halloweeni lakomát, amihez be is öltözött. Majd az erről készült fotókat nagy örömmel osztotta meg közöségi oldalán a követőivel. Egy biztos, Palvin Barbin még az ijesztő jelmez is szexin állt.

„Amikor elpakolod a Halloween dekorációd, és úgy döntesz, hogy inkább lakomát rendezel magadnak” – írta Palvin Barbi a fotóihoz.

„Úristen, te egy királynő vagy, ez a lakoma irreálisnak tűnik. Annyira tehetséges vagy mindenben, amit csinálsz”

„Nyami, ezek a sütik finomnak tűnnek!!”

„Megszállottja vagyok a Halloween jelmezeidnek, idén nagyon jól csináltad (megöltél, mint mindig)”

„Halloween királynője!!”

„Annyira kib***ott megszállott vagyok érted, miért kell ilyen menőnek lenned?”

- üzenték a rajongók Barbinak.