Újabb részletek derültek ki Liam Payne tragédiájáról: menekülni próbált az énekes, azért zuhant a mélybe

Liam Payne tragikus, hirtelen halála megrázta az egész világot. A mindössze 31 éves énekes harmadik emeleti hotelszobájának erkélyéről zuhant ki Argentínában. Habár halálát koponyatörés, súlyos belső és külső vérzés, testi trauma okozta az esés miatt, sok hírt lehetett arról már olvasni, mi is történhetett azon a végzetes éjszakán. Most pedig a legújabb rendőrségi jelentések szerint az derült ki, hogy a One Direction egykori énekese menekülni akart az erkélyén keresztül, ekkor történt a tragédia.

Liam Payne mindössze 31 éves volt Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Kiderült, hogy Liam fenyegetőzött, hogy a balkonon keresztül kiszabadítja magát a szobából, de a szemtanúk nem törődtek vele. Az énekest ugyanis elvileg a szobájába zárták, miután korábban a recepción nem megfelelően viselkedett. Úgy vélték, drog hatása alatt állhat. Ez nem tetszett neki, ezért próbált volna meg a teraszon keresztül menekülni egy öntözőcső használatával, amivel a személyzet tisztában is volt, ugyanis Liam közölte velük, hogy ezt teszi ha bezárják.

A hotelban dolgozók mesterkulcs használatával mégis erőszakkal benntartották. Ezt követően pedig hívták 911-et, hogy az énekes élete veszélyben lehet:

Nem tudom, hogy veszélyben van-e ténylegesen az élete, de kint van a szoba erkélyén és hát... kicsit félünk

- hallatszott a hangfelvételeken.

A rendőrség további közlése szerint Liam több lépésben próbált megszökni, miután holttestének vállán egy táska is volt. Kijelentették azonban az egész csupán sajnos tényleg egy tragikus baleset volt, miután az énekes nem volt teljesen tudatánál, nem akart öngyilkos lenni, írja a Mirror.