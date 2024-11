3,8 millió forintért kiadó a tragikus körülmények közt meghalt énekes luxusvillája

Alig egy hónappal Liam Payne tragikus hirtelenséggel jött halálát követően máris kiadó a One Direction egykori énekesének villája Floridában. A 31 éves előadóművész barátnőjével együtt bérelte a hatalmas luxusingatlant havi 10 ezer dollárért, azaz kicsit több mint 3,8 millió forintért. A szerelmesek nyáron szerettek bele új otthonukba, akkor rövidtávú szerződéskötést követően be is költöztek, majd rövid videókkal meg is mutatták a közösségi médiában azt, hol is élnek.

Nyáron költöztek be a villába Fotó: AFP

Jelentések szerint a villa öt hálószobával rendelkezik. A spanyol stílusban épített ház hatalmas konyhával és étkezővel felszerelt, amely tökéletes különböző eseményekre. Az elképesztő luxushoz persze hozzátartozik a medence, ami mellé még egy vízesés is jár a hátsó kertben. De ha ennél privátabb helyen élvezné az új tulajdonos a floridai napfényt, akkor a tetőterasz erre tökéletes lehetőséget kínál, havi 9 950 dollárért, azaz nagyjából 3,8 millió forintért.

A villa ráadásul kapuval őrzött, aminek útján pálmafák övezik, környéke tele van luxusingatlanokka. Nem csoda tehát, hogy Kate nem egyszer mutatta meg az otthonukat, ahol emeletenként volt nappali is, mindegyik kicsit más stílusban. Ide tért vissza Kate azok után, hogy hátrahagyta Liamet a tragédia előtt négy nappal, mondván, ő nem tud sokáig egyhelyben maradni és az argentin tartózkodásuk öt napból már két hétre nőtt, írja a Mirror.

Liam 2024. október 16-án vesztette életét, miután kizuhant a harmadik emeleti hotelszobájának az erkélyéről. Mindez azok után történt, hogy előtte pár perccel hívtak hozzá mentőt, mert attól féltek, kárt tesz magában. Jelentések szerint az énekes helyi idő szerint 17 óra 4 perckor zuhant le, a mentő pedig 17 óra 11 perckor ért oda. Az életét már nem lehetett megmenteni.