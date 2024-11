Szexi boszorkányként tért vissza Tóth Andi

Az énekesnő két éve döntött úgy, hogy leteszi a mikrofont, és nem énekel többet. Azóta próbálkozott saját ruhamárkákkal, valamint a tévében is szerepel, sőt, Horányi Juli új dalának is ő volt a társszerzője. Pár napja még ő is úgy fogalmazott: kicsi az esély, hogy Tóth Andi a közeljövőben bármikor is mikrofont ragadjon. Nos, úgy tűnik, Andi még a kollégái és barátai elől is titkolta a nagy visszatérést, ami igaz, nem végleges, "csupán" egy parfüm miatt döntött úgy, hogy ismét felvesz egy dalt, valamint gyorsan forgat hozzá egy klipet is. A rajongók egyébként kifejezetten örülnek a szexi bosziként visszatérő Andinak, és noha a korábbi dalai alatt mindig megjelentek a kritikusabb hangvételű kommentek is, most úgy tűnik, a közönség egyöntetűen elégedett.

– Tudom, hogy csak reklám. Tudom, hogy egy ideje visszavonultál. De ez a dal annyira jó, hogy albumot kívánna így angolul – írta valaki, míg más rögtön egy James Bond-film zenéjének képzelte el a dalt.