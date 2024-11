Schóbert Lara a legutóbbi szakítása óta nem igazán enged betekintést a magánéletébe, ugyanis eléggé csúnyán végződött a kapcsolata Szekszárdi Tamással... Nem véletlenül viselte meg a dolog, hiszen még Kazincbarcikára is elköltözött, hogy szerelmével lehessen. A focista időközben aztán Pécsre igazolt, ahová Rubint Réka és Schobert Norbi lánya már nem követte őt, így a rajongók arra gyanakodnak, hogy a távolság verhetett éket közéjük. Persze nem ez volt az egyetlen spekuláció a témában: egyesek szerint a hűtlenség is közrejátszott, ugyanis a lány kiírt egy elég sejtelmes idézetet a szakítás után: „Bízz a férfiakban, vagy élj a vízben.” A hozzátartozó illusztráción pedig egy hölgy megpakolt bőröndökkel rohant a tengerbe. Ha valóban a hűtlenség is közrejátszott a szakításban, teljesen érthető, miért omlott össze ennyire Lara. A lány ezek után a sportba menekült, és nem igazán volt nyitott egy kapcsolatra, aztán egyszercsak megérkezett a szőke herceg, fehér lovon... Szó szerint.

Schóbert Lara újra szerelmes (Fotó: Markovics Gábor)

Schóbert Lara különleges ajándékot kapott

A 21 éves lány alig pár hete egy Instagram kérdezz-felelekben árulta el, hogy nagyon boldog, mert sikerült lezárnia a múltat. Olyannyira, hogy egy új szerelem is helyet kapott az életében. A rajongók egy videó alapján kezdtek pletykálni, hogy a csinos lányt eltalálhatta Ámor nyila, ugyanis édesapja gyanútlanul megosztott egy felvételt, amin egy szőke hajú fiú is látszik. Norbi egyébként éppen lányát lepte meg, de Schóbert Lara párja pont látható volt a háttérben pár másodpercre.

Sokan már ekkor tudták, kiről van szó. Az új lovagot Daninak hívják és egy menő vállalkozó, aki a legnehezebb pillanatokban is ott volt Lara mellett. Azóta már olyan pletykákat is lehetett hallani, hogy a lány kapcsolata annyira komoly, hogy már a szüleinek is bemutatta Danit, akik azonnal elfogadták a fiút, sőt a fiatalok már a közös jövőjüket tervezik.

Eddig Lara nem igazán posztolt a boldogságáról, bár nyilvános helyeken azért felvállalta a kapcsolatát, ám most eljött annak az ideje is, hogy világgá kürtölje, mennyire boldog. Az Instagram-oldalán osztott meg egy fotót, melyen egy szál vörös rózsa látható, amit ki mástól kaphatott volna, mint Danitól. Ehhez még odaírta azt is szívecskés feliratban, hogy:

Szeretlek most és mindig

Ez tehát egy konkrét szerelmi vallomás Larától, aki nem mellesleg éppen Spanyolországban romantikázik szerelmével és a barátikkal.