40 éves lett Hollywood legtermészetesebb szépsége – 10 dolog, amit biztos nem tudtál Scarlett Johanssonról

Hatalmas Tom Waits-rajongó

11-12 éves korában találkozott először Tom Waits zenéjével, és azóta a legnagyobb rajongója lett. Olyannyira, hogy 2008-ban egy egész lemezt megjelentetett, amin ő énekelte Tom Waits különféle dalainak a feldolgozásait.

Nemcsak színésznőként, de énekesnőként is sikeres (Fotó: Matt Crossick / Northfoto)

Súlyos fóbiái vannak

Két dologtól olyan mértékben retteg, hogy az már irracionális méreteket ölt. Az egyik a csótányok, amikkel szerencsére nem is találkozik túl gyakran, a másik viszont a madarak, amik azért csak-csak előfordulnak a környezetében, problémákat okozva.



A harmadik házasságánál tart

Amikor ők ketten még nem voltak ekkora óriási szupersztárok, mint most, három évig házasságban élt Ryan Reynolds-szal. Szintén három évig tartott a második próbálkozása Romain Dauriac reklámszakember oldalán, egy közös kislánnyal. A harmadik férje viszont beválni látszik, hiszen 2020 óta vannak együtt Colin Jost komikussal, és nevelik a közös kisfiukat is.

Mark Ruffalo-val osztoznak a születésnapjukon (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Nem csípi a mesterséges intelligenciát

A nő című filmben egy olyan operációs rendszer hangját adta, aminek mesterséges intelligencia révén személyisége is van. Ezért kérte fel aztán őt az OpenAI cég arra, hogy adja a hangját az újdonsült terméküknek, de a színésznő visszautasította a jövedelmező ajánlatot, és felháborodását fejezte ki, amikor a cég egy övéhez nagyon hasonló hanggal jött ki végül.

Csatlakozik egy híres filmszériához

A hazai mozikban utoljára idén nyáron láthattuk a Vigyél a Holdra egyik főszerepében, jövőre pedig ő is ellátogat híres őslényparkba a Jurassic World: Újjászületés révén. Szintén 2025-ben érkezik a következő Wes Anderson-film, amiben ezúttal is a sztárszereplők egyike. De már készül a The Gauntlet című buszos akciófilm is, amiben Tom Cruise oldalán láthatjuk majd, és a Featherwood, amiben neonácik közé beépülő ügynököt alakít.