Ráharapott felesége virslijére Sárközi Ákos

Sárközi Ákos már bizonyított a konyhában, hiszen a legrangosabb elismerést, a Michelin-csillagot is megkapta. De nemcsak a karrierje, hanem a magánélete is a megfelelő mederben van, mióta 2019-ben feleségül vette, Szegedi Éva festőművészt. Pénteken Ákos lesz a vendége a Beköltözve Hadjú Péterhez című műsornak. A séf a családjáról, és munkájáról is mesél a műsorvezetőnek, valamint arról is lerántja a leplet, hogy milyen étellel rabolta el a szívét felesége.

Sárközi Ákost felesége egy egyszerű étellel nyerte el a szakács szívét (Fotó: archív / hot magazin)

Nem tudom mennyire tudod, a feleségem pont évi egy virslivel vett le a lábamról. Az első étel, amit nekem főzött az egy hot-dog volt, mert semmi mást nem mert csinálni. Az a nő, aki nekem hot-dogot csinál mikróba, azt el kell vennem feleségül! Na és így lett a szerelmem Évi

– mesélte mosolyogva Sárközi Ákos a műsor beharangozójában.

Jól működő mozaikcsaládja van Sárközi Ákosnak

Ákos 2019-ben vette el szerelmét, Évát, akivel bebizonyították, hogy létezik jól működő mozaikcsalád. A sztárséf lánya és a festőművész gyerekei jól kijönnek egymással is és szüleik párjával.

– Teljesen őszintén mondom, hogy nálunk a kamaszkor nem okoz problémát. A gyerekek szépen nőnek. Persze, mint minden családban, nálunk is van néha feszültség, de ezeket könnyen elsimítjuk. Ráadásul mivel már nagyok, sokkal lazábban és rugalmasabban tudunk kikapcsolódni Ákossal. Idén nyáron Olaszországban nyaralunk majd a családdal, de olyan utazást is szeretnénk, ahová a gyerekek nélkül, külön megyünk. Még nem tudjuk pontosan, hová ruccanunk majd el egy-egy ilyen hosszú hétvégére – mondta korábban a hot! magazinnak Sárközi Ákos felesége.