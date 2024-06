Sárközi Ákos: "Nálunk a kamaszkor nem okoz problémát"

Múlt héten ünnepelte Sárközi Ákos és Évi az ötödik házassági évfordulójukat. Mint mondják, annyira sűrű éveken vannak túl, hogy úgy érzik, sokkal régebb óta ismerik egymást. Az ünneplésről azonban nem feledkeztek meg.

Sárközi Ákos és felesége, Évi öt éve házasodtak össze - Fotó: archív / hot! magazin

– Az az igazság, hogy számunkra ez az öt év olyan gyorsan elment, hogy úgy érezzük, hogy már legalább húsz éve együtt vagyunk. Nagyon tartalmas és szuper volt ez az időszak! Az évfordulónkat minden évben szándékosan úgy szervezzük, hogy az a nap kizárólag kettőnkről szóljon. Általában elmegyünk valahová, vagy elutazunk, vagy csak sétálunk egyet valahol; a lényeg, hogy kettesben randizzunk egyet. Idén étterembe mentünk – kezdte a hot! magazinnak Ákos.

A házaspár bebizonyította, hogy létezik jól működő mozaikcsalád. A sztárséf lánya és a festőművész lánya és fia jól kijönnek egymással és a szüleikkel.

– Teljesen őszintén mondom, hogy nálunk a kamaszkor nem okoz problémát. A gyerekek szépen nőnek.

Persze, mint minden családban, nálunk is van néha feszültség, de ezeket könnyen elsimítjuk.

– Ráadásul mivel már nagyok, sokkal lazábban és rugalmasabban tudunk kikapcsolódni Ákossal. Idén nyáron Olaszországban nyaralunk majd a családdal, de olyan utazást is szeretnénk, ahová a gyerekek nélkül, külön megyünk. Még nem tudjuk pontosan, hová ruccanunk majd el egy-egy ilyen hosszú hétvégére – mondta Évi.

Mindketten szeretnek alkotni - Fotó: archív / hot! magazin

„Szabadabbá vált az életünk”

Az, hogy a gyerekek önállóbbak lettek, sokat segít abban is, hogy Ákosék kipihenjenek egy fárasztó időszakot.

– Úgy érzem, hogy nagyon sok volt az elmúlt öt hónap, és azért nyáron is rengeteg munka vár bennünket. De, ahogy Évi is mondta, így, hogy nagyobbak a gyerekek, szabadabbá vált az életünk. Zsófi már tizennyolc, Anna tizenhat, Bálint pedig tizenöt, lassan mindhárman kezdik élni a saját kis életüket – árulta el a séf.

Mivel Ákos és Évi szenvedélyesen szeretnek alkotni, sok közös hobbijuk is van. Ugyanakkor a mozgalmasabb kikapcsolódásokat is kedvelik.

– Imádunk sakkozni! Szinte nincs is olyan nap, hogy ne vegyük elő a táblánkat, sőt sok esetben naponta többször is összecsapunk, ha időnk engedi. Emellett szeretünk pingpongozni és biciklizni is – ecsetelte Évi.