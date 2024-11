Kulcsár Edina tudta, mire vállalkozik, amikor négy gyermekes anyukává vált. Mindig is arról álmodozott, hogy nagy családja legyen, és hogy vidám, kacarászó gyerekzsivaj töltse meg a házat. Nos, az álmai bizony valóra váltak, hiszen Medox, Nina és Amara után megszületett Dion is. Edina nagyon élvezi az anyaságot, és imádja a szülői feladatok minden mozzanatát. Ahhoz is hozzászokott immár, hogy korán kell kelni.

Kulcsár Edina boldog édesanya

Edina egy újabb sztorijából kiderül, hogy ma kora reggel arra ébredt, hogy Nina hangosan sikítozik, kiabál:

Arra keltem, hogy zengett a ház! Nina: "Mindenki keljen fel! A hó lent van! Mindenhol hó! Ez az!

- mesélte Edina.

Sajnos azonban nem tartott sokáig a móka, hamarosan ugyanis latyakká vált a puha hótakaró.