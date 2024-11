Nagy Melanie akkor robbant be igazán a köztudatba, mikor volt párja, G.w.M lelépett mellőle Kulcsár Edina miatt. Az édesanya két gyermekével maradt egyedül, újra munkába kellett állnia, hogy kislányának és kisfiának azt az életet biztosítsa, amit mindig is szeretett volna. Bár a kezdet mindig nehéz, a fiatal anyukát kemény fából faragták. Először a Rádió Dikh műsorvezetője lett, mellette sminkesként dolgozott, és a televízióban is láthattuk a saját műsorában. Azóta civil munkája is van, ráadásul visszaült az iskolapadba is... De ez még nem minden!

Nagy Melanie élete komoly mérföldkőhöz ért (Fotó: hot magazin)

Nagy Melanie: Egyszerre volt lélekemelő és megható

Azt már sokan tudják, hogy Melanie diplomás édesanya, a nemzetközi kapcsolatok szakértőjeként végzett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, sőt még diplomáciai területen is dolgozott. Most ugyanitt mesterképzésben tanul, de arra is lehetőséget kapott, hogy a végzős hallgatóknak tartson egy előadást. Beszámolója szerint nagyon jól sikerült a dolog, ráadásul ez egy komoly mérföldkő volt az életében is.

Egy élmény, amiből sokáig töltekezhetek! Motivációs előadást tartottam a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzős hallgatóinak. Azon az egyetemen, ahol diplomáztam, jelenleg az egyik mester képzésére járok és amelyik intézménynek olyat sokat köszönhetek! Egyszerre volt lélekemelő és megható ez az este számomra! Öröm volt ilyen motivált és elhivatott fiatalokkal találkozni!

– olvasható Melanie posztjában, aki ugyebár egy irodában is dolgozik, ami az egyetem mellett szintén egy újabb kihívás számára, de a jelek szerint nagyon ügyesen veszi az akadályokat egyedülálló édesanyaként.