Exkluzív! Szakított a Megasztár énekesnője – „Érzelmileg zsarolt”

– Könyörögtem azért is, hogy szedje le a közösségi oldalról a közös képeinket.

Nem akarta elfogadni, hogy vége, még napokkal később is üzengetett, hogy vár haza.

Hiába mondtam, hogy erre már nem fog sor kerülni, mert nem tervezek hazamenni. Itt képzelem el a jövőmet, ide szeretnék a Megasztár után költözni, mert úgy érzem, hogy a műsor által van egy olyan alapom, amivel el tudok indulni az álmaim megvalósításáért. Szerettem, emberként pedig most is kedvelem, de most már csak magamat kell előtérbe helyezni, minden más ez után jön. Nagyon sajnálom, hogy így alakult, mégis úgy gondolom, hogy ezen mindketten túl fogunk jutni, hiszen csak három és fél hónapot, nem hosszú éveket voltunk együtt. Remélem, hogy megtalálja a magához való embert, de sajnos ez nem én vagyok – mondta érdeklődésünkre a sepsiszentgyörgyi lány.