Megszólalt a gázmérgezést szenvedett Megasztáros: A legjobb barátom alig volt magánál

Papp Domonkos köszöni szépen, már sokkal jobban van, és már vissza is tért a Magyar Színházba, ahol csütörtök délután többedmagával szenvedett gázmérgezést. A Megasztár döntőse most a Borsnak mesélte el részletesen, mi is történt és miért kellett kórházba szállítani őt és a társulat 15 másik tagját.