Papp Domonkos első ránézésre egy céltudatos, már-már decens úriember benyomását kelti. Ha pedig az ember szóba elegyedik vele, a legutolsó gondolata lehet az, hogy neki is volt lázadó kamaszkora. Pedig a Megasztár döntőse bizony nem minden tanárának a szívébe lopta be magát a középiskolában és nem csak a tanulmányi eredménye, de a magatartása is a béka feneke alatt volt. Ennek persze komoly oka volt, amiről a fiatal színész most a Borsnak mesélt.

A Megasztár döntőse Papp Domonkos szüleitől tanult meg küzdeni (Fotó: Bors)

Nehéz helyzetbe került a Megasztár döntősének családja

– Egyáltalán nem voltam jól integrálható a középiskolai rendszerbe.

Maradjunk annyiban, hogy voltak bajok.

Megbuktam matematikából, fizikából… Persze a humán tárgyakból jó voltam. Ahogyan az lenni szokott, szép kiejtés, mese és prózamondó versenyeket nyertem. Ez a kettősség jellemezte a középiskolai éveimet. És itt említeném meg a magatartásomat, ami az általános iskolában példás volt, majd kettesre romlott. A két közeg között történt valami, ami hosszasan elkísérte a családunkat és ami döntően meghatározta a mindennapjainkat – kezdte lapunknak a Megasztár felfedezettje, aki ha nem is részletesen, de elárulta, milyen törés vezetett oda, hogy drasztikusan romoljon a tanulmányi eredménye.

Papp Domonkos: „Borzasztó volt látni, ahogyan szenved”

– Édesapámnál kialakult egy nagyon kellemetlen és sok fájdalommal járó betegség. Gyakorlatilag null-huszonnégyben szenvedett és sajnos ez kihatással volt a mindennapi teendőire és persze a hangulatára is. Ez volt az az élethelyzet, ami bennem úgy csapódott le, hogy a példás magatartásom évről évre romlott.

Hatalmas pofon volt ez az élettől a családunknak.

Rólam tudni érdemes, hogy számomra a családom tényleg mindennél fontosabb. Mindegyikükért bármikor odaadnám a fél karomat, vagy akár az életemet is. Ebben a helyzetben pedig nagyon megviselt a tehetetlenség. Borzasztó volt látni, ahogyan szenved az az ember, aki egyike a számomra legfontosabbaknak. Másrészről pedig tehetetlenül néztem azt is, ahogy az édesanyám erő felett áll helyt és tartja egyben a családunkat. Olyan volt, mint egy istennő! Egyedül vitte a háztartást, dolgozott és gondoskodott édesapámról, a húgomról, az öcsémről és rólam is. Ebben az időszakban tanultam meg a szüleimtől küzdeni, mert egyébként apukám végül felgyógyult ebből a betegségből – idézte fel élete talán legnehezebb időszakának emlékeit Papp Domonkos, majd hozzátette, kamaszként egyszerre túl sok érzés és érzelem szakadt rá, amelyekkel összességében nem igazán tudott mit kezdeni.