Lebukott a kis György herceg: őt bálványozza a királyi családból

A legtöbb kisfiúnak az apja a hőse és ez nincs máshogy György herceg esetében sem. A 11 éves trónvárományos ugyanis igazi példaképként tekint Vilmosra, nagyon szoros a kötelék köztük, amiben csak tudja, utánozza őt, még a testbeszédben is. Robert Jobson királyi író még arra is felhívta a figyelmet, hogy György az öltözködésében is amikor csak lehet apja kinézetét követi.

György herceg példaképe Vilmos herceg Fotó: Profimedia / hot magazin

György ragaszkodik ahhoz, hogy úgy öltözzen fel mint az apja, ha együtt mennek valahova. Viselkedésében is megpróbál rá hasonlítani

- írja Jobson hozzátéve, hogy Vilmos rendkívüli módon támogatja is őt. Ha elsőszülöttje kínosan érzi magát, vagy épp túlterheltnek tűnik, akkor a kezét mindig a vállára teszi, hogy megnyugtassa őt.

Ezt azonban nem csak ő, vagy Judi James testbeszédszakértő vette észre, hanem a világ futballrajongói közül többen is, miután György herceg a Birmingham - Aston Villa meccsen ugyanúgy reagált minden pályán történő eseményre, mint az apukája. Ez pedig nem is csoda, miután a trón második várományosa ugyanakkora focirajongó, mint Vilmos - írj a Mirror.

Judi James szerint az, ahogy György egyszerűen tükrözi Vilmost csodálatot, hősimádást jelezthet. Egy olyan kettős kötődést, ami már túl van a barátságon is, de az apa-fia dinamikán alapul. Ahogy fogalmazott: a hercegek egyszerűen egyszerre azonosak.