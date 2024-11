Döbbenetes: Katalin és Vilmos évekig titkolózott György herceg előtt

Csodálatos köztük a dinamika. Fülöp herceg hálaadási eseményén is együtt jelentek meg, együtt töltöttek be magas tisztségű szerepeket. György herceg az első hivatalos rendezvénye Cardiffban volt a királynő jubileumi hétvégéjén, ahol vele tartott Vilmos és Katalin döntését követően Sarolta is. Mint régen Vilmos és Harry.