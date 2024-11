Kulcsár Edina csúnyán összeveszett kislányával: kilátástalannak érzi a helyzetét Nina

Hihetetlen, hogy repül az idő! Mintha csak most jelentette volna be Kulcsár Edina és Csuti, hogy újabb gyermeket várnak. Nina az ország egyik legjobban várt babája volt, és mindenki nagyon kíváncsi volt arra, hogy milyen gyönyörűség fog születni az álompár kapcsolatából. Nos, Nina azóta megszületett, igazi nagylány lett, és a szülei már el is váltak. Nina egy roppant öntudatos kislány, Kulcsár Edina pedig egy aranyos történetet osztott meg róla:

Ninával nem értettünk valamiben egyet. Megsértődött és felment a szobájába. Majd bánatosan megjelent a lépcső tetején és azt kérdezte: Most mihez kezdjek az életemmel, Anya?

- árulta el Edina a sztorijában.