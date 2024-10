– Borzasztó nagy szégyent érzek, éreztem már ilyen az életemben, nagyon nagyot, de ez a top háromban benne van – reagált a váratlan bejelentésre Pamela.

Wolf András adott még egy utolsó esélyt Odettnek Fotó: TV2

Wolf András ultimátumot adott versenyzőjének

Így már csak négy fővel folytatja tovább a versenyt a fekete csapat. Többek szerint Odett is megérdemelte volna, hogy hazamenjen, hiszen ő is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy idáig fajuljon a köztük lévő konfliktus. Wolf András is megragadta az alkalmat, és komoly ultimátumot adott Odettnek.

Nagyon gondolkodtunk, hogy ne csak Pamelának érjen véget ez a verseny, mert nem ő volt az egyetlen, aki így viselkedett.

– Hanem Odett, Te is olyan vállalhatatlan stílusban beszélsz emberekkel, amit nem szeretnénk, hogy tovább folytatódna – fordult oda a szőke nőhöz, majd folytatta. – A tetteinknek vannak következményei.

Ez egy műsor, de elsősorban nekünk a főzésről szól. Embernek kell tudni maradni.

– Úgy döntöttünk Odett, hogy neked ez az utolsó esélyed. A legapróbb dolognál, amikor úgy viselkedsz és nem a feladattal foglalkozol, te is mész a Pamela után – figyelmeztette saját versenyzőjét a séf.