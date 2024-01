Szinte csak kislány volt - tündéri régi fotót mutatott Szandi és Bogdán Csabi

Szandi hazánk egyik legsikeresebb énekesnője. Már időtlen idők óta a pályán van, hiszen még kislány volt, amikor berobbant az első dalaival, úgy mint a Tinédzser L'amour, Kislány, kezeket fel és a Nyugi doki. Milyen tüneményes is volt a pöttyös szoknyácskájában, a mindig vidám természetével és az örökös vigyorával az arcán. Ahogyan azonban a rajongók is mindig rámutatnak, Szandi nem sokat változott küllemben az évek során. Természetesen felnőtt nő lett és három gyermek boldog édesanyja, de természete még mindig ugyanolyan. Az örökké vidám, kedves és mosolygós énekesnő még mindig sokak kedvence, és ez bizonyára így is marad, míg világ a világ. Ugyanakkor nosztalgiával a szívünkben emlékezünk vissza arra, hogy milyen volt régen, erre pedig olykor rá is segít Szandi. Most egy régi közös fotót posztolt az énekesnő.

Szandi még mindig ugyanolyan szexi

Szandi és Bogdán Csaba házassága már-már legendás. 1999-ben mondták ki a boldogító igent, és már több mint 30 éve alkotnak egy párt. A zeneszerzővel eleinte munkakapcsolatban álltak, de csakhamar kiderült, hogy őket egymásnak teremtette az ég. Több, mint 200 dalt írt Szandinak, és még mindig együtt jelentetnek meg lemezeket és járnak koncertezni. Az egész világban nagy sikereket arattak közösen, hiszen az amerikai kontinensen is volt már több fellépésük.

Szandi most egy régi fotót osztott meg közösségi oldalán: kapcsolatuk eleje ez, amikor a stúdióban romantikusan összebújtak, és csak úgy sütött az arcukról, hogy mennyire szerelmesek egymásba. Szinte még gyerekek voltak mindketten ezen a képen, ilyenkor pedig elgondolkodunk azon, hogy mennyire szalad is az idő.