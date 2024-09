Mindenki meglepődött: Kökény Attila rokona is elindult a Megasztárban?

Folytatódott a Megasztár 7. évada a TV2-n, a második részben is rengeteg tehetséges énekes próbált szerencsét. A Metropol is megírta, hogy egy háromgyermekes édesapa, Kökény Roland is szerencsét próbált, a zsűritagok pedig egyből arra gondoltak, hogy az ismert énekes, Kökény Attila rokona lehet – de a versenyző elárulta, hogy nem így van.

Kökény Attila / Fotó: Szabolcs László

Kökény Roland ráadásul Kökény Attila egyik dalával érkezett, és bizonyos szinten le is nyűgözte a zsűritagokat, hiszen a néhol érezhető bizonytalanság ellenére voltak olyan pillanatok, ahol a csillagokat is leénekelte az égről.

Kökény Roland / Fotó: TV2

Könnyen összehozom a munkát, a családot az énekléssel. Mert amikor nem kell, akkor is énekelek. A műhelyben is, otthon is

– mondta Kökény Roland, akinek végül sikerült továbbjutnia.

Itt lehet megtekinteni Kökény Roland produkcióját: