Még mindig nem érti az énekes, hogyan hagyhatta el annyira magát a házassági válsága miatti önsajnálatában, hogy 110 kilóra hízzon. Király Viktor fél éve változtatott életmódot és az egészséges étkezésnek, az alkoholmegvonásnak, na meg a rendszeres sportnak meg lett a következménye, ma már boldogan áll a mérlegre, ami 83 kilogrammot mutat alatta.

Fotó: Facebook/Király Viktor

Azóta pedig nemcsak külsőleg jött helyre Király Viktor, hanem a házasságát is sikerült rendbe hoznia. Olyannyira, hogy friss fotóikat elnézve az ember nehezen hiszi el, hogy nemrég még fasírtban voltak. Az énekes egy különleges helyre vitte Anitát, mégpedig a budapesti Madame Tussaudsba, ahol több helyszínen is fotózkodtak. Viktor egy elegáns, fekete szmokingot viselt, még felesége hosszú fehér ruhát, így akár még esküvőre is mehettek volna...

„Király és királynő” – írta legújabb fotóválogatásához Király Viktor, amin csak úgy ragyognak a boldogságtól szerelmével.