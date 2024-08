Küzdelméről vallott Keresztes Ildikó: „Hiszek a Jóistenben, hogy minden jól fog alakulni”

A legelső, ami most is eszembe jut az, hogy rájöttem, hogy én mégse lehetek annyira szörnyű ember, ha rengeteg igaz, jó barátom, családtagom, kollégám van és szeretnek, tisztelnek az emberek. Ez pedig még tudat alatt is erőt adott. Zord külsőm ellenére egy rettentően érzékeny ember vagyok, bár most már talán nem annyira, mint korábban.