„Szóltam, hogy most már a fejem is kezd fájni az éhségtől” – újabb borzasztó randin van túl Dávid Petra

Nekem sikerült valami nagyon rossz ételt választani, amiről jeleztem is neki, hogy ez nem finom és én éhes maradtam, mert ezt nem tudom megenni. És ha felmerül a kérdés, hogy én miért nem szóltam a pincérnek, hogy hozzon valami mást, nos nepáli pincérünk engem teljesen ignorált, tehát esélyem sem volt rá. De egyébként is úgy gondolom, hogy egy férfi meg kellene kérdezze, hogy rendeljünk-e még valamit, ha szóvá teszed többször is, hogy nem volt finom az étel és éhes maradtál . Végül két óra elteltével szóltam, hogy most már a fejem is kezd fájni az éhségtől, szóval szeretnék távozni. Sőt, még azt is felajánlottam, hogy haza is viszem, szóval életemben először első randin én vittem valakit haza.