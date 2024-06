Házasság első látásra: Dávid Petra új férfi oldalán tűnt fel

Eredetileg egy együttműködés miatt utaztam Noszvajra, először egy barátnőmmel, aki a koszorúslányom is volt az esküvőn, majd miután ő elment, eljött ez a fiú egy kis időre. Az az igazság, hogy egy ideje már ismerkedünk, nagyon helyes, és most arra is rá kellett jönnöm, hogy nekem igenis fontos, hogy valaki kisportolt legyen. Egyelőre nem szeretnék sokat nyilatkozni erről, bár hosszú idő óta nem került hozzám senki ennyire közel. De most már óvatosabb szeretnék lenni, úgy gondolom, hogy ha felvállalok valakit, akkor annak biztosan komolynak kell lennie.