Villányi Andi, Bódi Guszti és Delhusa Gjon ugyan már felkészültek a téllel járó megpróbáltatásokra, a három énekes egyáltalán nincs ugyanazon az állásponton. Amíg Andi a havazás szerelmese és bízik benne, hogy – ha esik – meg is marad a 2024-es hó, kollégái más véleményen vannak.

Villányi Andi rajongója a havazásnak (Fotó: TV2)

Én nagyon szeretem a havat. Imádom nézni a kinti havazást, az otthonom melegéből, de az is örömmel tölt el, ha a szabadban élvezhetem a téli évszak minden csodáját.

– kezdte az Villányi Andi, aki férjével már az autók téliesítését intézi.

Villányi Andi bízik abban, hogy sokáig tart a havazás

– A férjemmel holnap már elkezdjük az autók és a teherautók kerekeinek téliesítését, mivel egyáltalán nem szeretem ezt az utolsó pillanatokra hagyni. Talán nem fog addig beindulni a havazás. Felőlem bármi jöhet, ahogy telik az idő, azt veszem észre magamon, hogy minden évszaknak megtalálom a gyönyörű oldalát, kivétel nélkül mindet imádom. Tényleg nagyon örülnék a havazásnak, annak pedig még jobban, ha meg is maradna jó okáig, ugyanis a Karácsonyt Zakopane mesés városában fogjuk tölteni – mesélte boldogan Villányi Andi.

Bódi Guszti szerint még várhatott volna

– Nem tudott volna még legalább egy hónapot várni? Egyáltalán nem vagyok felkészülve a havazásra. Oké, van télikabátom, illetve a kocsin is téli gumi van már, valamint a ház körüli dolgokat is megcsináltuk: elzártuk a csapokat, hogy ne fagyjon bele a víz, illetve a többi – ilyenkor szokásos – ház körüli teendőt is elvégeztük már. Ha utolérné Magyarországot a havazás, akkor viszont újra kell gondolnunk a klipforgatást. Két autentikus folklór zenét akarunk videóra vinni, kicsit olyan lesz a hangulata, mint amikor 1978-ban elkezdtünk zenélni – kezdte Bódi Guszti, aki bár felkészült a zord időjárásra, még hetekkel későbbre datálta az első hó érkezését, 2024-ben.

Megmondom őszintén, én inkább decemberre vártam havazást

– mondta meglepődve Bódi Guszti, aki a zord időjárás során is feltalálja majd magát.

– Ha jönni fog a napokban, akkor sem esünk pánikba, majd maximum kiviszem az unokáimat hógolyózni. Nagy az udvar nálunk is, Csabiéknál is, elütjük majd az időt. Szeretek amúgy a szabadban lenni és az sem gátol, ha hideg, vagy havazás van. Ma is sétáltam jó 30 percet a reggeli csípős időben. Jót tesz a testemnek és a lelkemnek is. Ha leesik a hó, akkor sem hagyok fel ezzel a szokásommal, majd körültekintőbben járok – fejtette ki a legendás zenész.