„Tuti nem fognak elválni" - A Bódi család így áldja meg a házasodó párokat

Bódi Csabi igazán különleges meghívást kapott, ugyanis felléphetett egy rajongója esküvőjén. A család egyébként előszeretettel fogadja el az ilyen felkéréseket, hiszen óriási megtiszteltetésnek érzik, hogy részt vehetnek a lagzikon. Ráadásul komoly oka is van, hogy őket hívják el...

Bódi Csabi újabb házaspárt áldott meg (Fotó: Szabolcs László)

Bódi Csabi: Elénekeltem az Aranyesőt, tuti nem fognak elválni

A válások megelőzése érdekében is érdemes a vendéglistára felírni a Bódi családot, hiszen mint kiderült: akik esküvőjén ott voltak, még nem történt válás, csak gyermekáldás. És, hogy minek köszönhető ez? Nos, annak, hogy a családnak van egy ikonikus dala, ami valójában egy áldás és szeretetet hoz azoknak, akiknek eléneklik. Ez az Aranyeső!

Marianna és Ádám esküvőjére is beugrottam. Elénekeltem az Aranyesőt, így tuti nem fognak elválni. A drága jó Isten áldja meg őket!

– posztolta pár napja egy fotó kíséretében Csabi, aki már azt is elmondta, hogy bizony a dalnak nagy ereje van...

– Nagyon sok esküvőre voltunk már hivatalosak és nem tudunk arról, hogy bárki elvált volna közülük. Sőt, olyan is volt már, hogy az egyik pár hiába próbálkozott a babával, egyszerűen nem jött össze, de miután elénekeltük az Aranyesőt a lagziban, a nászútról már hárman jöttek haza. Sokan nem tudják, hogy az Aranyeső nemcsak egy dal, hanem áldás és imádság egyben. Arról szól, hogy a családot megáldjuk, szeretetben, egészségben és boldogságban. A szüleim is folyamatos résztvevői a lagziknak, és szerintem az ő nevükben is mondhatom, hogy ez hatalmas megtiszteltetés számunkra, hiszen egy esküvő egy bensőséges pillanat minden család számára – mondta el Csabi.