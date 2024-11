Gyanús jelek! Judy azt hitte, megcsalja a párja

A Groovehouse énekesnője sosem volt féltékeny típus, de az elmúlt hetekben feltűnt neki, hogy szerelme furcsán viselkedik. Judy párja, Krisztián ugyanis még a közös, háromhetes szülinapi utazáson is állandóan üzenetet írt, vagy fél órákra elvonult egy külön helységbe telefonálni. De amikor kiderült, hogy mi ennek az oka, a sztáranyuka szíve megtelt hálával, és alig tudta abbahagyni a sírást.

Judy és szerelme, Krisztián minden percét élvezték a Miami útnak (Fotó: archív / hot magazin)

Judy három hétig ünnepelt Miamiban

Október 30-án betöltötte az 50. életévét az énekesnő, aki úgy érzi most van igazán a helyén és végre azt kapja párjától, amire mindig is vágyott. Judy szerelme folyamatosan lesi a kívánságát, és a nem győz neki bókolni. Közös szenvedélyük az utazás, így nem volt kérdés, hogy a kerek évfordulón is egy utazással lepi meg.

– Nem tudott teljes meglepetés lenni a Groovehouse fellépések miatt, de így is lenyűgözött a szervezésével – mesélte a Borsnak Judy. – Idén már voltunk pár napot Miamiban, de csak három napot, akkor megbeszéltük, hogy visszajövünk egyszer. De azt nem gondoltam, hogy ilyen hamar, ez volt ugyanis az egyik meglepetés! Három hetet voltunk kint, de úgy, hogy előtte luxushajóval mentünk. Jött velünk anyukám és Majszi is, meg néhány barátunk. Nem maradt ki a krokodil farm, voltunk a kinti Disneylandben, a Universal stúdióban, meg még rengeteg helyen, egyfolytában úton voltunk. A születésnapom napján már a hajón voltunk, Krisztián ott is meglepett, itthonról hozott ki lufikat, volt torta, meghatódtam, fantasztikus út volt!

De a meglepetéseknek még mindig nem volt vége. Merthogy Krisztián még kint is állandóan telefonált, elvonult, olyan gyakran, hogy az énekesnő már azt gondolta, rossz úton jár.

A meglepetés szülinapon mindenki ott volt, aki Judy szívének fontos Fotó: Instagram