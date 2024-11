Galambos Lajos felesége hosszú éveken keresztül küzdött a betegségével

November 29-én, pénteken, váratlanul érkezett a tragikus hír: 58 éves korában meghalt Galambos Lajos felesége, a trombitás három gyermekének édesanyja, Boglárka.

Galambos Lajos volt feleségét gyászolja (Fotó: Ripost)

Noha Lagzi Lajcsi és Boglárka papíron már nem éltek házasságban, 25 év után 2022-ben hivatalosan is elváltak, az együtt töltött negyed évszázad és a három gyermek örökre összekötötte őket. Így a zenészt vélhetően mélyen lesújtotta a veszteség.

− Köztük a mai napig barátság van, és én nem tudom elképzelni, hogy bárki mással úgy tudnának együtt lenni, ahogyan ők együtt voltak. Nekik nagyon tartalmas, erős kapcsolatuk volt. Huszonöt éves házasság, aminek nincs vége soha. Lehet, hogy vannak helyzetek, amikor mást mondanak ki, másra vágynak, de szerintem egy ilyen házasság örökre szól akkor is, ha hivatalosan vége. Barátok maradtak, jó a kapcsolatuk − fogalmazott Galambos Lajos lánya, Bogi nem is olyan régen a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban.

Galambos Lajos felesége tíz éven át küzdött a gyilkos kórral

2015 szeptemberében derült ki, hogy Galambos Lajos felesége, Boglárka súlyos légzőszervi betegségben szenved. Erről hivatalos diagnózisa, orvosi leletei is voltak. A család akkoriban nagyon nehéz és stresszes időszakot élt át, mivel nem sokkal korábban Galambos Lajost és feleségét, valamint harmadik társukat őrizetbe vették. A zenész mocsai birtokán korábban illegális áram-, gáz- és vízvételezés nyomaira bukkantak, a szintén a tulajdonában lévő Mocsa Öregtó Kft. telephelyén, Boldogasszonypusztán, valamint a szintén hozzá köthető tatai Boglárka Apartmanparkban is. Lajcsit és társait lopással és vesztegetéssel gyanúsították, így köztük Bolgárka asszonyt is, akinek viszont óriási szüksége lett volna a nyugalomra a gyógyulás érdekében.

Galambos Lajos felesége, Boglárka 58 évet élt (Fotó: Bors)

Galambos Lajos akkori ügyvédje, dr. Frölich Krisztián 2017-ben azt mondta, hogy a trombitás felesége az áramlopási ügy legnagyobb áldozata, és ráadásul teljesen ártatlan is. Maga Boglárka asszony is úgy fogalmazott akkoriban, hogy vele próbálják megtörni a zenészt, mivel ő Lajos egyetlen gyenge pontja.