Fontos hét előtt áll Katalin hercegné: gyógyulását követő talán legsűrűbb napjai jönnek

Az emír és Sheikha Jawaher két napot tölt majd Angliában, amely során egy különleges katari kiállításon is részt vesznek a palotában. De látogatást tesztnek majd a westminsteri palotában és a Westminster apátságban is. December 4-én megnézik a királyi katonasági akadémiát is, amelyet majd a búcsú követ a Buckingham-palotából személyesen Károlytól és Kamillától. De az emír találkozni fog a brit miniszterelnökkel Keir Starmerrer is.