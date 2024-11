Az esküvőn elmaradt: Tápai Szabina és Kucsera Gábor most pótolták

A Dancing with the Stars káprázatos külsőségek között zajló versenye hétről hétre követi a hírességek újabb, lehengerlő produkcióit. A harmadik élőshow témája a szenvedély, érzelmek és a feltétel nélküli szeretett lett. A versenyzők ugyanis egy-egy családtagjukat is bevonták a táncba.

Fotó: Mate Krisztian

Szabó Zsófi az unokahúgát hívta el, aki leleplezte valójában milyen is a műsorvezető a hétköznapokba. Mihályfi Luca az édesapját hívta el, aki sérülése ellenére sem hagyta cserbe a lányát. Még Tóth Gabi életében először táncolhatott az apukájával.

Kucsera Gábor olimpikon természetesen a feleségét hozta el. Számukra is nagyon jelképes lett a tangójuk, ugyanis az esküvőjükön nem volt alkalmuk táncolni, amit most pótolhattak be a műsornak köszönhetően.