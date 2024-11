„Az egy másik műsor” – Caramel élő adásban hozta zavarba Ördög Nórát

Zavarbaejtő szavakat fogalmazott meg a Megasztár élő adásában Caramel, miután Gudics Máté az I’m Sexy And I Know It című számot adta elő, több táncoslány társaságában.

Gudics Máté az I’m Sexy And I Know It című számot adta elő, több táncoslány társaságában Fotó: Mate Krisztian

Szerintem attól szexi egy pasi, hogy önazonos dolgot csinál, és olyan dolgot csinál, amihez ért, és azt magabiztosan teszi. Te magabiztosan tetted, amit csináltál. Nagyon tehetséges vagy

– fogalmazott a zsűritag, majd egy egy picit belekötött a produkcióba.

Ha egy pici kritikát megfogalmazhatnék, erre a szexiségre rápakolhattál volna még szerintem. Nagyon vártam azt a pillanatot, amikor elengeded a gitárt és kiveszed a mikrofont, és interakcióba lépsz a csajokkal…

A zsűritag szavaitól mindenki, köztük Ördög Nóra műsorvezető is egy picit zavarba jött a stúdióban.

Az lehet, hogy egy másik műsor…

– reagált mosolyogva a műsorvezető.