Ami Londonban a Beatles óta az Abbey Road, az Berlinben a Hansa stúdió. A német főváros legendás zenei központjának a neve az Egyesült Államoktól Ausztráliáig fogalom. László Evelin számára pedig maga a beteljesült álom! A Dal 2024 győztese ugyanis októberben itt rögzíthette új albumát, ami a hazai tévés tehetségkutató fődíja volt. A világszínvonalú technikával készült lemez 2025 tavaszán jelenik meg, de a november 15-én debütált Merengő című dal hangzása is ízelítőt ad abból, hogy hol tart a nemzetközi zeneipar.

A Dal 2024 győztese egy legendás stúdióban vette fel új albumát Fotó: Bihary Kíra

Hejőszalontáról Berlinig énekelte magát A Dal 2024 győztese

Igaz magyar mese, a közel 800 lelkes Hejőszalontáról induló, eredetileg kozmetikusnak tanuló lányról, aki világéletében a színpadon szeretett volna énekelni. A borsodi lány számára mindvégig fontos volt a szülőföldje. A magyar népdalokat modern hangszerelésben előadó Holdviola és Holdeső zenekar énekeseként is sokszor megfordult Miskolcon. Ott, ahol a 2024-es DAL győzteseként is a nagyközönség elé lépett.

– Több ezer szavazat és legalább ugyanennyi üzenet jött a telefonomra. Nem volt kérdés, hogy ezt itt szeretném megköszönni a Bolyongó lemezem dalaival – mondja László Evelin, aki ekkor már javában készült a németországi lemezfelvételre. A tehetségkutatóval ugyanis „jegyet váltott” a világ egyik legfelkapottabb stúdiójába, a berlini Hansa-ba.

Újrahangszerelték a Petőfi Zenei Díjátadón is elhangzó dalát

A 3 és félmillió lakosú Berlin zeneipari szempontból is más lépték, ezt pontosan tudta László Evelin, aki Madarász Gábor, Madi producer támogatása mellett 6 hónapon keresztül készült a lemez felvételére.

– Madi, aki többek között Ákos, Hobó és Rúzsa Magdi dalaiban is közreműködött, első pillanattól megtalálta a hangot Evelinnel – jegyzi meg Török Máté, Evelin menedzsere, aki szerint erre az alkotói kémiára szükség is volt a nagynevű stúdióban, mert csak 2 hetük volt a teljes album felvételére. A 70-80-as évek hangulatát idéző, ám teljesen modern hangszerelésű popzene készítése során jól jött a „magyaros lelemény” is –árulja el ez énekesnő.