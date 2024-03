Vicces módon kért szavazatokat A Dal versenyzője – Fotó

Fokozódik az izgalom, már csak öt hely kiadó A Dal 2024 elődöntőjébe. A szombati utolsó válogatóban 10 dal mutatkozik be, ezek közül öt dal továbbjutásával kialakul a crossover elődöntős mezőny. A hazai könnyűzene ünnepéhez méltó módon műfaji sokszínűség jellemzi a negyedik válogatót is. Itt van például rögtön a Szőcs Szimonetta által vezetett Fluidia, ami igazán üde színfoltja a hazai pop zenei színtérnek. Az énekesnő még a lépcsőházban is, ahol lakik, szavazásra biztatja a szomszédokat.

Ma is 10 dalt mutatnak be a versenyzők A Dal utolsó válogatóján. (Fotó: Duna TV)

Már csak 5 hely kiadó A Dal elődöntőjébe

A Fluidia énekesnője is nagyon vágyik arra, hogy minél tovább eljusson a dalversenyben. Közösségi oldalán naponta posztolta, hogy szombaton mikor, hogy lehet szavazni. De persze amikor úgy adódott, a lépcsőházban is voksokat kért. Történt, hogy a szomszédja születésnapi partit tartott a műsort megelőző este, amiről udvariasan tájékoztatta is a lakóközösséget. Amikor ezt Szőcs Szimonetta meglátta, már tudta is mit kell tennie. Szellemes válaszlevelet csatolt, hogy ők meg ma este élőben lépnek fel és jó lenne pihenni, valamint buzdította a születésnapost, hogy nézze a műsort és a Miről szól ez a dal? című produkciójuk alatt küldje nekik a 10-es pontszámokat SMS-ben.

A dalverseny válogatóiban a nézők töltik be az ötödik zsűritag szerepét, ezzel támogathatják a versenydalok továbbjutását, és alakíthatják az elődöntős mezőnyt. A produkciók alatt 1-től 10-ig terjedő skálán értékelhetik az adott dalt alapdíjas telefonszámra küldött SMS-ben. Egy telefonszámról 20 érvényes szavazat küldhető. Szandi, Németh Alajos Lojzi, Ferenczi György, Egri Péter és az ötödik zsűritag, a közönség közösen választ ki négy dalt, majd az ötödik továbbjutóról kizárólag a televíziós zsűri dönt.

A dalválasztó tétje minden eddiginél nagyobb. A győztes dal előadója „Az Év Dala 2024” cím mellett egy nyolc dalos lemez elkészítésére nyer lehetőséget a berlini Hansa Studios-ban. Korábban olyan világsztárok rögzítették itt albumaikat, mint a U2, az R.E.M., a Depeche Mode vagy Iggy Pop.