Szem nem marad szárazon: így kísérte oltárhoz Sydney van den Bosch-t a nagypapája – Fotók

A fél ország ledöbbent, amikor év elején kiderült, hogy a TV2 frissen elvált Szerencselányára nemhogy rátalált a szerelem, hanem szinte azonnal is jegyezték. Sydney van den Bosch azóta is úszott a boldogságban szerelmével, Benjáminnal. Gőzerővel tervezték az esküvőjüket, sajnos azonban egy kis kénszerpihenőt be kellett iktatniuk, ugyanis a TV2 sztárját műteni kellett, ez azonban kicsit sem szegte a kedvüket.

Fotó: archív / hot magazin

Ahogy arról a Bors beszámolt, Sydney van den Bosch és Kaszás Benjamin egy héttel ezelőtt egy meseszép Balaton-parti esküvőn fogadtak örök hűséget egymásnak. Bár az esőzés majdnem keresztülhúzta a terveiket, végül napsütésben mondták ki egymásnak a boldogító igent. A meseszép napot fotókat mutatta be közösségi oldalán Sydney van den Bosch, aki egyébként az esküvői fotókon mutatta meg először a nyilvánosságnak kedvesét.

A Szerencsekerék háziasszonya egyébként három ruhában is tündökölt a meghitt eseményen, amire a szűk család és baráti kör volt hivatalos. A TV2 sztárját édesapja tavalyi halála után imádott nagypapája kísérte oltár elé, amiről most megható fotókat is megosztott.

„28 év alatt nem sírtam és nevettem ennyit, mint Szeptember 28.-an 1 nap alatt. A csillagok úgy álltak, hogy minden tökéletes tudjon lenni… ” - írta a könnyfakasztó sorokat Sydney van den Bosch a lapozható fotóösszeállításához, amit ide kattintva tekinthetsz meg.

„Szeretném Nektek bemutatni a Férjem” – írta másik bejegyzésében a szerelmes esküvői fotóihoz a Szerencselány.