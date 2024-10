Tóth Gabi állítja: tudni véli, kik azok, akik őt és szerelmét bántják – és pénzért csinálják

Tóth Gabi rengeteg bántást kapott az elmúlt években, de főként Krausz Gáborral való válása verte ki a biztosítékot sokaknál. Az énekesnőt akkor azért bántották, mert a szakítás után nem sokkal összejött jelenlegi kedvesével, Papp Máté Bencével, és többen úgy vélték, hogy a házasságnak megcsalás vetett véget. Ezt Gabi természetesen cáfolta, hiszen, mint mondta: csak hónapokkal később esett szerelembe táncos kedvesével. Az internet népét azonban ez nem érdekelte, folyamatosan bántották új kapcsolata miatt...

Tóth Gabi tánca kemény kritikát kapott a Dancing with the Stars 2024-es évadába (Fotó: Bánkúti Sándor)

Tóth Gabi: Ezek fizetett trollok

A kedélyek az elmúlt egy évben sem csitultak, sőt. Most, hogy Tóth Gabi a szerelmével táncolhat a Dancing with the Stars-ban, új erőre kaptak a netes trollok. Az énekesnő szinten minden mozdulatába belekötöttek, s ahelyett, hogy élvezték volna a produkciójukat, inkább a hibákat keresték. A zsűri részéről sem volt egyébként kedveskedés: míg Ördög Nóra nem talált kivetni valót, addig Tóth Gabi Szente Vajktól és Juronics Tamástól kemény kritikát kapott párjával együtt. Utóbbi a következőket gondolta a produkcióról:

Picit úgy vagyok a helyzetetekkel, mint a 90-es években az Álomhajó című számmal: szívesen kikerülnéd, de mindig szembejön.

– Elkezdődik a nap, gyanútlanul jössz-mész a világban, és bamm, Tóth Gabi és párja, bamm, együtt megjelentek, bamm, őszintén vallott, bamm, neki énekelt... És azt érzem, hogyha nekem ez tök oké, és elfogadom, akkor lemehetek focizni – fogalmazott akkor Vajk, Gabi pedig a tőle megszokott optimizmussal elengedte a dolgot, és csak a táncra koncentrál. Igen ám, de ahogy említettük, az interneten azért kap hideget-meleget... Viszont, mint kiderült, az énekesnő tudni véli, hogy kik azok, akik őt és szerelmét bántják.

Utána néztünk, ezek fizetett trollok. Ezek egy-egy emberek 3-4 profilról. A fele nem valós személy. Jó biznisz az elmúlt években. Nincsenek ám sokan, csak hangosak, sok profilról

– írta a Facebook-oldalán egy rajongói kommentre.