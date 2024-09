Szerelmes fotó került fel az internetre Tóth Gabiról: így izzadt együtt Papp Máté Bencével

Ötödik évaddal tér vissza a TV2 sikerműsora. A legnagyobb szenzáció kétség kívül az, hogy Tóth Gabi is hamarosan parkettre lép a Dancing with the Stars-ban, méghozzá nem is akárkivel: Papp Máté Bence néptáncművésszel, akivel az életben is egy párt alkot.

Fotó: Nánási Pál / TV2

Nem csoda, hogy a páros között csak úgy izzik a levegő a próbákon - érzéseiket le se tagadhatnák. Gabi most betekintést engedett a kulisszák mögé, és megmutatta Instagramján, hogy hogyan is készülnek a táncműsorra szerelmével. A páros egymást ölelve pózolt a kamera előtt, láthatóan már leizzadtak, így valószínűleg egy ideje már próbálhattak a táncteremben.

Nem lazsálunk! Mennek a próbák ezerrel a Dancingre

- írta a kép mellé az énekesnő, aki azt is kifejtette, hogy mennyire izgalmas ez az időszak, és mennyire imádja.